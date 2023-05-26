أفضل 7 أطعمة تساعدك على النوم الجيد

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كشف ثلاثة من خبراء التغذية والنوم، عن قائمة بأفضل سبعة أطعمة تساعد على الحصول على النوم الجيد.

وحددت خبيرة التغذية جابي زارومسكيت، وخبيرتا النوم، الدكتورة ماجا شيدل، والدكتورة جابي زارومسكيت، قائمة بتلك الأطعمة، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” على النحو التالي:

1. الجبن

تحتوي الجبن ومنتجات الألبان الأخرى على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على النوم بسهولة أكبر، والكالسيوم الذي يساعد على تقليل التوتر.

2. الكرز

يوصى بتناول الكرز وبخاصة اللاذع، الذي وجد أنه يعزز بشكل طبيعي إنتاج الميلاتونين والمواد الكيميائية النباتية مقارنة بالكرز الكامل.

3. حبوب منخفضة السكر

تساعد الحبوب منخفضة السكر أيضًا على النوم، نظرًا لأن الأطعمة المعقدة الغنية بالكربوهيدرات تزيد من توافر التربتوفان في مجرى الدم والذي بدوره قد يساعد على النوم.

4. الموز

الموز مصدر ممتاز للمغنيسيوم والبوتاسيوم والتربتوفان. مما يجعله خيار رائعًا لتناوله قبل النوم.

5. اللوز

اللوز مصدر رائع للكالسيوم والمغنيسيوم، مما يعزز النوم واسترخاء العضلات. يساعد المغنيسيوم أيضًا على تنظيم مستويات الميلاتونين والحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

6. الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

يلعب المغنيسيوم، دورًا مهمًا في تنظيم النوم، ويمكن أن يؤثر على جودة النوم ومدته.

يعمل كعامل مساعد في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي في الجسم، بما في ذلك تلك التي تشارك في إنتاج وتنظيم النواقل العصبية والهرمونات التي تؤثر على النوم.

بعض الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم تشمل بذور اليقطين والسبانخ واللوز والشوكولاتة الداكنة (المليئة بمضادات الأكسدة المعززة للصحة أيضًا).

7. الأطعمة الغنية بأوميجا 3

على الرغم من محدودية البحث، إلا أن بعض الأدلة تشير إلى أن الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية قد تساعد على تحسين النوم لفترة أطول.

على سبيل المثال، يعتبر الجوز مصدرًا للميلاتونين والمركبات الأخرى التي تنظم النوم، مثل حمض أميني تريبتوفان وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

وتشمل الأطعمة الأخرى الغنية بأوميجا 3 الأسماك الزيتية، مثل السلمون والسلمون المرقط والماكريل والسردين وبذور الشيا وبذور الكتان.

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