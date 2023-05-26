وإصابات.. فلسطين تُحذر من خطة صهيونية لضم مناطق في الضفة الغربية

تواصل – واس:

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مشروع قانون، ستصادق عليه قوات الاحتلال الأسبوع القادم، لضم مناطق في الضفة الغربية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أن مشروع قانون ضم المحميات الطبيعية هو نتيجة مباشرة للفشل في حماية القانون الدولي.

الاحتلال يسن قوانين استعمارية عنصرية

وبينت أن سلطات الاحتلال ماضية في سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية، التي تكرس الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

وأشارت إلى تعمق حلقات نظام الفصل العنصري، وتسرع عملية الضم التدريجي للضفة الغربية، لمنع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

كما استشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال قتلت شاباً فلسطينياً بالقرب من مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل.

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واحتجزت جثمانه، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 158 شهيداً، بينهم أطفال ونساء.

في السياق ذاته، اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، على المزارعين الفلسطينيين في قرية سنجل شمال رام الله.

وحسب وكالة “وفا” فقد نفّذ عشرات المستوطنين اليوم، جولات استفزازية عند باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

إصابات في اعتداءات للمستوطنين برام الله

في الوقت نفسه، أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم، برصاص مستوطنين في قرية المغير برام الله.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا قرية المغير، وفتحوا نيرانهم على الفلسطينيين.

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مما أدى إلى إصابة عدة فلسطينيين بجروح مختلفة، وإحراق مركبات وممتلكات فلسطينية، بحماية من قبل قوات الاحتلال.

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

وأصيب فلسطينيان بجروح مختلفة اليوم، خلال عمليات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة بمدينة نابلس، وسط إطلاق نار كثيف، مما أدى لإصابة شاب فلسطيني واعتقال ثلاثة آخرين، خلال عملية الاقتحام.