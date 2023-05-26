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“مستقبل واعد”.. 750 مليار ريال مكاسب المملكة من “الذكاء الاصطناعي”
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“مستقبل واعد”.. 750 مليار ريال مكاسب المملكة من “الذكاء الاصطناعي”

“مستقبل واعد”.. 750 مليار ريال مكاسب المملكة من “الذكاء الاصطناعي”

“مستقبل واعد”.. 750 مليار ريال مكاسب المملكة من “الذكاء الاصطناعي”
٠٥:٤٩:١٥ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت أحدث التقارير أن المملكة ربما تكسب نحو 200 مليار دولار أمريكي “750 مليار ريال” في حال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي، بحسب تقرير أعدته The Economist.

وقال نائب رئيس الشؤون الحكومية العالمية والسياسات العامة في Google، كاران بهاتيا، إن مستقبل الذكاء الاصطناعي واعد في المملكة مع توفير البيئة المناسبة والسياسات، والمهارات التي ستساعد الأفراد والأنشطة التجارية والمجتمعات في المملكة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

العمود الفقري

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يشكّل العمود الفقري في منتجات وخدمات Google منذ عدة أعوام، قائلا: “منذ 6 سنوات، أعادت Google أولوياتها، معتمدةً على الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع استثمارات عدة متعلقة بالمنتجات والخدمات مثل محرك بحث Google وخرائط Google وحلول Google Cloud”.

وأضاف أن شركة جوجل تتبع  نهجًا جريئًا ومسؤولًا تجاه استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت هذا الشهر تطورات عدة متعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنتجات والخدمات، لجعلها أكثر فائدة للناس حول العالم، من ضمنها النماذج اللغوية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الذكاء الذكاء الاصطناعي السعودية المملكة جوجل

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