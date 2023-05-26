العلماء يكشفون عن 12 عرضًا لـ “كوفيد” طويل الأمد

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كشف الباحثون عن قائمة بأهم أعراض كوفيد -19 طويل الأمد، بناءً على النتائج الأولية لدراسة شملت ما يقرب من 10 آلاف أمريكي.

وحددت الدراسة التي أجرتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، 12 من الأعراض طويلة المدى التي تحدث بعد الإصابة بـ كوفيد -19، وتتراوح من “ضبابية الدماغ” إلى آلام الصدر – مرتبطة بتأثيرات فيروس كورونا على أجهزة أعضاء متعددة.

وباستخدام هذه الأعراض، أنشأ فريق البحث قائمة مرجعية تشخيصية لما يسمونه PASC (العواقب اللاحقة الحادة لـ سارس كوفيد -22)- مصطلح آخر لـ كوفيد طويل المدى.

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أعراض كوفيد طويل الأمد

وتضم قائمة الأعراض التي حددتها الدراسة ما يلي:

-الشعور بالضيق بعد بذل الجهد

-التعب

-ضبابية الدماغ.

-الدوخة.

-أعراض الجهاز الهضمي.

-خفقان القلب.

-التغيرات في الرغبة الجنسية أو القدرة

-حاسة الشم أو الذوق.

-العطش.

-سعال مزمن.

-ألم الصدر.

-حركات غير طبيعية.

ماذا أظهرت النتائج؟

قال الباحثون إن حوالي 10 في المائة من المشاركين في الدراسة الذين أصيبوا خلال موجة أوميكرون الأولية،

أصيبوا بفيروس كوفيد لفترة طويلة في غضون ستة أشهر من مرضهم الأولي بناءً على تعريف كوفيد طويل الأمد الجديد.

وتوصل الباحثون في الدراسة التي نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية إلى أن المرضى كانوا أكثر عرضة للإصابة بـ كوفيد طويل الأمد إذا لم يتم تطعيمهم.

وأظهرت النتائج أن حوالي 17 في المائة من مرضى موجة أوميكرون غير الملقحة طوروا كوفيد طويل الأمد طويلًا بناءً على درجة (PASC) الخاصة بهم، مقارنة بـ 10 في المائة من المرضى الذين تم تلقيحهم بالكامل.

وكان كوفيد طويل الأمد أيضًا أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين عانوا من العدوى،

بنسبة تقترب من 20 في المائة من المشاركين المصابين بالعدوى، مقارنة مع 10 في المائة من المشاركين المصابين بعدوى واحدة.

وفحص الباحثون بيانات 9 آلاف و764 شخصًا بالغًا، من بينهم 8 آلاف و646 مصابًا بـ كوفيد – 19 و1118 غير مصابين.

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قام الباحثون بتقييم أكثر من 30 عرضًا عبر مناطق وأعضاء متعددة في الجسم، وحددوا 12 عرضًا يميز معظمهم عن المصابين بـ كوفيد طويل الأمد.

وأنشأ الباحثون نظام تسجيل بناءً على الأعراض التي أبلغ عنها المريض، مع تخصيص نقاط لكل من الأعراض الـ 12، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

وتوصلوا إلى أن بعض الأعراض تميل إلى الحدوث معًا، وتشكل أربع مجموعات فرعية طويلة من كوفيد، أو “مجموعات”:

فقدان أو تغير في الشم والذوق، الشعور بالضيق والإرهاق بعد الجهد، ضبابية الدماغ والتعب، التعب، والدوخة، وضبابية الدماغ، والخفقان.

قالت المؤلفة المشاركة في الدراسة، الدكتورة ليورا هورويتز، مديرة مركز ابتكار الرعاية الصحية وعلوم التوصيل في مركز “لانجون هيلث” بجامعة نيويورك:

“هذه الدراسة خطوة مهمة نحو تحديد كوفيد طويل الأمد تتجاوز أي عرض فردي واحد”.

وأضاف هورويتز في بيان صحفي صادر عن معاهد الصحة الوطنية الأمريكية: “هذا النهج – الذي قد يتطور بمرور الوقت – سيكون بمثابة أساس للاكتشاف العلمي وتصميم العلاج”.