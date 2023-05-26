الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل .. “التعليم” تجري إعادة تقييم للفصول الدراسية “الثلاثة”
أفضل 7 أطعمة تساعدك على النوم الجيد
بيان سعودي أمريكي: تَحسُّن في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار بالسودان
“مستقبل واعد”.. 750 مليار ريال مكاسب المملكة من “الذكاء الاصطناعي”
توضيح عاجل من “سكني” حول مدة إيداع مبالغ الدعم
وإصابات.. فلسطين تُحذر من خطة صهيونية لضم مناطق في الضفة الغربية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليورو يسجل 4.02 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يسجل 4.02 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يسجل 4.02 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٥:١٢:٥٤ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.02.

اقرأ أيضًا:

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.63

فرنك سويسري 4.15

اقرأ أيضًا:

الجنيه الإسترليني في أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار.. لهذا السبب

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.02.

اقرأ أيضًا:

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.63

فرنك سويسري 4.14

وانخفض  الدولار بنسبة 0.1 بالمئة خلال اليوم، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته منذ 17 مارس.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1945.90 دولار، ولكن المعدن الأصفر تراجع 1.6 بالمائة منذ بداية الأسبوع.

الكلمات الدلالية:
أسعار العملات العملات العملات الأجنبية اليورو سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم

مواد ذات صلة

المزيد
انتشال جثة طفل سقط في فتحة  صرْف صحي بـ شرورة (صورة)

انتشال جثة طفل سقط في فتحة  صرْف صحي بـ شرورة (صورة)

١١:٣٥ ص، الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠١٥
بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد في العارضة بجازان

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد في العارضة بجازان

٠٦:١١ م، الأربعاء، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
تنبيه مهم من رئاسة شؤون الحرمين لرواد المسجد الحرام أثناء نزول المطر

تنبيه مهم من رئاسة شؤون الحرمين لرواد المسجد الحرام أثناء نزول المطر

٠٢:٤٣ م، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠٢٣
“هيئة سوق المال”: المملكة تسعى لأن تكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات بالعالم

“هيئة سوق المال”: المملكة تسعى لأن تكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات بالعالم

١٢:٣٨ م، الأربعاء، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *