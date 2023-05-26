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تحذير عالمي #عاجل.. موجات تسونامي “قاتلة” تُهدد الأرض

تحذير عالمي #عاجل.. موجات تسونامي “قاتلة” تُهدد الأرض

تحذير عالمي #عاجل.. موجات تسونامي “قاتلة” تُهدد الأرض
١١:٢٢:٠٠ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

حذر فريق من العلماء من قرب حدوث موجات تسونامي متوقعة قد تهدد مناطق مختلفة على كوكب الأرض.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد توقع الفريق من خلال دراسة حديثة من أن تغير المناخ يمكن أن يسبب أمواجًا من المد العاتية “تسونامي” في المحيط الجنوبي.

انهيارات أرضية تحت الماء

وذلك في شكل انهيارات أرضية تحت الماء في القارة القطبية الجنوبية، حيث تشكل الانهيارات الأرضية تحت سطح البحر خطرًا يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح.

 أمريكا الجنوبية ونيوزيلندا وجنوب شرق آسيا في خطر

واكتشف العلماء أنه خلال الفترات السابقة من الاحتباس الحراري، منذ 3 ملايين و15 مليون سنة، تشكلت طبقات رواسب سائبة.

وأضافوا أن هذه الطبقات انزلقت لترسل موجات تسونامي هائلة تتسابق إلى شواطئ أمريكا الجنوبية ونيوزيلندا وجنوب شرق آسيا.

وتابع الفريق أنه بينما يسخن تغير المناخ المحيطات، فإن هناك احتمالاً لإطلاق العنان لموجات المد هذه مرة أخرى.

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تأثير تغير المناخ العالمي على استقرار هذه المناطق

وأظهرت النتائج التي توصلت إليها الدراسة، الحاجة للحذر الدولي من تأثير تغير المناخ العالمي على استقرار هذه المناطق وإمكانية حدوث “تسونامي” في المستقبل.

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أمريكا الجنوبية تحذير عاجل تسونامي دراسة حديثة طبقات الأرض موجات المد موجات تسونامي نيوزلندا

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