توضيح عاجل من “سكني” حول مدة إيداع مبالغ الدعم

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج “سكني” مع سؤال أحد المتابعين حول مدة إيداع مبالغ الدعم.

وقال المستفيد: “لماذا لم يتم تنزيل الدعم السكني إلى الآن.. لماذا لم يتم الرد منكم في الخاص بخصوص الدعم برقم الهوية أو رقم المنتج لضمان المصادقية؟”.

وردًا على ذلك، أضاف حساب “العناية بالمستفيدين”: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية.

شروط نقل المديونية

في وقت سابق، أتاح برنامج سكني، نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، إن من شروط برنامج نقل المديونية، الآتي:

-العملاء المنتظمين بالسداد.

-العملاء الحاصلين على دعم كلي أو جزئي.

-لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن.

-لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم

-عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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