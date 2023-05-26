الذهب يواصل رحلته نحو الهبوط.. وعيار 21 يسجل 205 ريالات

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في أسواق المملكة مقارنة بأسعار أمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.92 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.35 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 205.56 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.20، وعيار 14 بـ 137.04، وعيار 12 سجل 117.46 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7306 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1645 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234.924 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.33 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.64 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 206.80 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.25، وعيار 14 بـ 137.86، وعيار 12 سجل 118.17ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7350 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1654 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.332 ريال.

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