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بيان من سفارة المملكة في تركمانستان
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بيان من سفارة المملكة في تركمانستان

بيان من سفارة المملكة في تركمانستان

بيان من سفارة المملكة في تركمانستان
٠٤:٤٤:٢٣ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، سعيد بن عثمان سويعد، اليوم الجمعة، هدية حكومة المملكة من التمور لتركمانستان المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية.

وجاء ذلك عقب صلاة الجمعة في جامع “سيدنا عمر” بمدينة عشق آباد، بحسب ما أفادت السفارة في حسابها عبر موقع “تويتر”.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لنشر الخير والتعاون معها، ولتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

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