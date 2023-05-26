بأسعار تبدأ من 3900 ريال.. وكيل “الحج والعمرة”: نهاية التسجيل للحج في هذا الموعد

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أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، الدكتور عايض الغوينم، أن الوزارة أتاحت التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج في وقت مبكر هذا العام.

وقال لفضائية “الإخبارية”، إنه “للمرة الأولى تتيح التسجيل في وقت مبكر منذ جمادى الثاني عبر موقع الوزارة وتطبيق نسك، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتيسير مناسك الحج”.

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باقات الحج بأسعار متنوعة

وأشار إلى طرح باقات للحج بأسعار متنوعة، لتلبية رغبات الحجاج وتطلعاتهم، سواء الباقة الاقتصادية، أو باقة الأبراج، أو الباقة المطورة، أو باقة الضيافة.

وأوضح أن أسعار الباقات تبدأ من 3900 ريال، لافتًا إلى أن التسجيل لازال متاحًا حتى نهاية الشهر حسب الباقات المتاحة.

إلى ذلك، قال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، إن الوزارة طبقت هذا العام مبدأ التنافسية لتوفير أكثر من 350 باقة متنوعة لحجاج الخارج، وأعطت خيار التعاقد مع شركة تقديم الخدمة بمكاتب شؤون الحج بالدول الإسلامية.

وأشار إلى أنه تم طرح 350 باقة مختلفة بأسعار تنافسية لضيوف الرحمن من جميع الدول الإسلامية.

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