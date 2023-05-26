بيان عاجل من الزكاة والضريبة حول الفوترة الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الخامسة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن المجموعة الخامسة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (100 مليون ريال) وذلك خلال عامي 2021م أو 2022م.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الخامسة..

وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 ديسمبر 2023م.

متطلبات إضافية

وأضافت أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها ما يلي:

1- ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة.

2- إصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.

كما بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

الفوترة الإلكترونية

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة.

مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م.

وهي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد، أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام.

كما تلزمهم بالتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة.

إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.