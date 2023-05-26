تحذير عاجل من سفارة المملكة في اليابان بعد الزلزال

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في اليابان، تحذيرًا لرعاياها في أعقاب الزلزال الذي وقع قبالة سواحل محافظة تشيبا شرقي اليابان، وبلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر.

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سلامة المواطنين السعوديين

وكتبت في حسابها عبر موقع “تويتر”: “تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862

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لا تهديدات بحدوث تسونامي

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية – حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه” اليوم الجمعة – إن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترًا، وشعر به سكان المناطق المجاورة، بما في ذلك العاصمة طوكيو.

فيما نوهت وكالة الأرصاد بأنه لا يوجد تهديدات بحدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.