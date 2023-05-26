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تحذير عاجل من سفارة المملكة في اليابان بعد الزلزال
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تحذير عاجل من سفارة المملكة في اليابان بعد الزلزال

تحذير عاجل من سفارة المملكة في اليابان بعد الزلزال

تحذير عاجل من سفارة المملكة في اليابان بعد الزلزال
٠٣:٤٦:١١ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في اليابان، تحذيرًا لرعاياها في أعقاب الزلزال الذي وقع قبالة سواحل محافظة تشيبا شرقي اليابان، وبلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر.

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سلامة المواطنين السعوديين

وكتبت في حسابها عبر موقع “تويتر”: “تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862

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لا تهديدات بحدوث تسونامي

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية – حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه” اليوم الجمعة – إن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترًا، وشعر به سكان المناطق المجاورة، بما في ذلك العاصمة طوكيو.

فيما نوهت وكالة الأرصاد بأنه لا يوجد تهديدات بحدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

الكلمات الدلالية:
المملكة في اليابان زلزال باليابان محافظة تشيبا شرقي اليابان

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