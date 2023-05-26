حتى لا تنخدع.. “النمر” يحذر من مخاطر مميتة لتناول الكحول

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من مخاطر تناول الكحول على الصحة، على غير ما يروج له البعض من فوائد.

وكتب النمر في حسابه عبر موقع “تويتر” محذرًا: لا أحد يخدعك بقوله: الكحول ممتاز للقلب وينظف الشرايين من الدهون”.

مضيفًا: الصحيح: تناول الكحول من مسببات جلطات القلب وارتفاع الضغط والكولستيرول وضعف عضلة القلب”.

لا أحد يخدعك بقوله:

الكحول ممتاز للقلب وينظف الشرايين من الدهون.❌️ الصحيح:

تناول الكحول من مسببات جلطات القلب وارتفاع الضغط والكلسترول وضعف عضلة القلب.✅️ pic.twitter.com/Q9iWawkQog — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) May 26, 2023

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تأثير الكحول على الصحة

وفقًا لمركز الأبحاث الطبية “مايو كلينك”، يمكن أن يؤدي شرب كميات كبيرة من الكحول مرة واحدة أو بمرور الوقت إلى مشاكل صحية، ومنها ما يلي:

-أمراض الكبد

يمكن أن يسبب الإفراط في شرب الكحول زيادة الدهون في الكبد (التهاب الكبد الدهني)، والتهاب الكبد (التهاب الكبد الكحولي).

ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي الإفراط في تعاطي الكحوليات إلى تلف وتندُّب أنسجة الكبد (تليُّف الكبد) الذي لا يمكن علاجه.

-مشكلات الهضم

قد يؤدي الإفراط في تعاطي الكحوليات إلى التهاب بطانة المعدة (التهاب المعدة)، وكذلك قُرحة المعدة والمريء.

يمكن أن يعوق أيضًا قدرة جسمك على امتصاص مجموعة فيتامين B وغيرها من العناصر المغذية.

قد يؤدي الإفراط في تناول الكحوليات إلى تلف البنكرياس أو التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس).

-مشكلات في القلب

قد يؤدي الإفراط في تعاطي الكحوليات إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بتضخم القلب أو فشل القلب أو السكتة الدماغية.

حتى إن تناول عدة مشروبات كحولية في مناسبة واحدة يمكن أن يسبب اضطراب النظم القلبي الخطير الذي يُسمى الرجفان الأذيني.

-مضاعفات داء السكري

يتداخل الكحول مع إطلاق الغلوكوز من الكبد ويمكن أن يزيد من خطر انخفاض سكر الدم (نقص سكر الدم).

هذا أمر خطير إذا كنت مصابًا بالسكري وتتناول الأنسولين أو أي أدوية أخرى لعلاج السكري لخفض مستوى السكر في الدم.

-مشاكل في العلاقة وفي الحيض

يمكن أن يؤدي إفراط الرجال في تعاطي الكحوليات إلى المحافظة على الانتصاب (ضُعف الانتصاب). أما النساء اللاتي يفرطن في تناول الكحول فيشتكين من مشاكل في دورات الحيض.

-مشكلات العين

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الإفراط في تعاطي الكحوليات إلى سرعة حركة العين (رأرأة)، فضلاً عن ضعف عضلات العينين وشللهما بسبب نقص فيتامين B-1 (الثيامين).

ويمكن أن يؤدي نقص الثيامين أيضًا إلى تغيرات أخرى في الدماغ، مثل الخَرَف الذي لا يمكن تداركه إن لم يبدأ علاجه على الفور.

-التشوُّهات الخلقية

قد يؤدي تعاطي الكحول أثناء الحمل إلى الإجهاض التلقائي (إسقاط الحمل). ويمكن أن يسبب أيضًا اضطرابات طيف الكحول الجنينية.

ويمكن أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى ولادة طفل مصاب بمشكلات جسدية ونمائية تستمر معه طوال فترة حياته.

تلف العظام

قد يعوق الكحول عملية تكوُّن عظم جديد. ويمكن أن يؤدي فقدان العظام إلى ترققها (هشاشة العظام) وزيادة خطر الإصابة بكسور.

مكن للكحول أيضًا أن يتلف نخاع العظم، الذي يصنع خلايا الدم. ويمكن أن يسبب ذلك انخفاض عدد الصفائح الدموية، والتي قد تؤدي إلى كدمات ونزيف.

-المضاعفات العصبية

يمكن أن يؤثر الإفراط في تناول الكحول على الجهاز العصبي، ما يؤدي إلى الشعور بالخدر والألم في اليدين والقدمين واضطراب التفكير والخَرَف وفقدان الذاكرة قصيرة المدى.

-ضعف الجهاز المناعي

يمكن أن يُضعف الإفراط في تناول المشروبات الكحولية قدرة جسمك على مقاومة المرض، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، وخاصة الالتهاب الرئوي.

-زيادة خطر الإصابة بالسرطان

يرتبط الإفراط في تناول المشروبات الكحولية على المدى الطويل بزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الفم والحلق والكبد والمريء والقولون والثدي. حتى الشرب المعتدل يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

-الدواء وتفاعلات الكحول

تتفاعل بعض الأدوية مع الكحول، ما يزيد من آثاره السامة. فتعاطي الكحوليات أثناء تناول هذه الأدوية يمكن أن يزيد من فعاليتها أو يقللها، أو يجعلها خطيرة.

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