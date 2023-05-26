خبير اقتصادي: توقعات حل أزمة سقف الديون تجتاح السوق

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قال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في “إيه سي واي” للأوراق المالية، إن توقعات حل أزمة سقف الديون في أمريكا تجتاح السوق.

وأكد “بينيت” أن هناك توقعًا بشكل عام لمزيد من التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما قد يضع بعض الضغط على الذهب.

وسجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعًا جديدًا مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين.

ورغم ارتفاع أسعار الذهب فهي تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي؛ إذ يقيّم المتداولون التقدم في مفاوضات سقف الديون الأميركية ويترقبون تحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

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ارتفاع أسعار الذهب

وارتفع الذهب في المعاملات 0.3 بالمئة إلى 1945.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:11 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 22 مارس عند 1936.59 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1945.90 دولار، ولكن المعدن الأصفر تراجع 1.6 بالمائة منذ بداية الأسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه الدولار 0.1 بالمئة خلال اليوم، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته منذ 17 مارس.