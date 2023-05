فيديو لا يُصدّق.. يفتح باب الطائرة قبل هبوطها وهذا ما حدث للركاب

تواصل – فريق التحرير:

ألقت الشرطة في مطار “دايجو” الدولي، جنوب شرقي كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، القبض على أحد الركاب بعد أن فتح باب الطوارئ داخل الطائرة أثناء الهبوط.

وفي التفاصيل التي أوردتها وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فتح أحد الركاب باب طائرة تابعة لشركة “آسيانا” للخطوط الجوية كانت تقل 194 راكبًا قبل هبوطها، مما تسبب في إصابة تسعة ركاب بصعوبة في التنفس، لكن الطائرة هبطت بسلام، وفقًا لما ذكره مسؤولون.

واعتقلت الشرطة الرجل البالغ من العمر 33 عامًا الذي قام بسحب ذراع فتح الباب.

وبعد مغادرتها جزيرة “جيجو”، كانت الطائرة في طريقها إلى “دايجو”، على بعد 237 كيلومترا جنوب شرق سيئول.

وقام أحد الركاب بفتح الباب فجأة في الساعة 12:45 مساء، وفقًا لمسؤولي المطار ومصادر في صناعة الطيران.

وقد هبطت الطائرة بعد فترة وجيزة وكان بابها لا يزال مفتوحًا.

وقال مسؤولون إن الطائرة كانت على ارتفاع حوالي 250 مترًا فوق سطح الأرض عندما فُتح الباب.

ولم يسقط أي من الركاب من الطائرة كما لم يتعرض أحد لأذى، ولكن ظهرت على 12 راكبًا أصيبوا بالذعر من الموقف أعراض مثل صعوبة في التنفس وتم نقل بعضهم إلى المستشفى.

وقال المسؤولون إنهم لم يكونوا في حالة خطيرة، ويمكن أن يكونوا قد أصيبوا بسبب فرط التنفس.

وعندما حاول الراكب سحب ذراع فتح باب الخروج، لم تتمكن المضيفات من إيقافه لأن الطائرة كانت على وشك الهبوط.

وقالت الشرطة إنه لم يكن مخمورًا وقت الاعتقال، لكنها لم تصرح بشيء حول سبب قيامه بذلك.

وقال مسؤول: “من الصعب إجراء محادثة عادية معه. وسنحقق في دافع الجريمة ونعاقبه”.

وقالت الشرطة إنه كان يسافر بمفرده. كما قال بعض الشهود إن المشتبه به حاول القفز من الباب بعد فتحه.

ووفقًا لشاهد عيان: “صاحت مضيفات الطائرة طلبًا للمساعدة من الركاب الذكور، وتشبث الناس به من كل مكان وسحبوه إلى الداخل”.

وكان من بين الركاب 48 من التلاميذ الرياضيين في المدارس الابتدائية والمتوسطة، حيث كان من المقرر أن يتنافسوا في حدث رياضي وطني غدًا السبت في مدينة “أولسان” القريبة.

وقالت والدة أحد التلاميذ: “ارتجف الأطفال وبكوا في ذعر. ولا شك أن أولئك الجالسين بالقرب من الباب قد صدموا أكثر من غيرهم”.

وقال راكب آخر يبلغ من العمر 44 عامًا، إن الباب في منتصف الجانب الأيسر من الطائرة انفتح بصوت يشبه الانفجار قبل حوالي 10 دقائق من الهبوط.

وأضاف: “كان الوضع فوضى، حيث بدا أن القريبين من الباب بدأوا يُغشى عليهم واحدا تلو الآخر..

وكانت المضيفات ينادين على الأطباء على متن الطائرة من خلال البث، بينما كان بعضهن يركضن في الممر في حالة من الذعر”.

وتابع: “اعتقدت أن الطائرة تنفجر. اعتقدت أنني سأموت هكذا”.

