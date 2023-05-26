سكني يكشف عن المستفيدين والمحرومين من برنامج نقل المديونية

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أتاح برنامج سكني، نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، إن من شروط برنامج نقل المديونية، الآتي:

-العملاء المنتظمين بالسداد.

-العملاء الحاصلين على دعم كلي أو جزئي.

-لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن.

-لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم

-عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

مرحبا، من شروط برنامج نقل المديونية:

-العملاء المنتظمين بالسداد.

-العملاء الحاصلين على دعم كلي او جزئي.

-لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين و المدنيين في الوقت الراهن.

-لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم

-عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) May 26, 2023

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.