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شاهد.. لحظة ضبط 460 ألف حبة كبتاجون في جمرك ميناء ضباء
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شاهد.. لحظة ضبط 460 ألف حبة كبتاجون في جمرك ميناء ضباء

شاهد.. لحظة ضبط 460 ألف حبة كبتاجون في جمرك ميناء ضباء

شاهد.. لحظة ضبط 460 ألف حبة كبتاجون في جمرك ميناء ضباء
٠٢:٢١:٢٤ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء محاولة تهريب 46 ألف كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وقالت الهيئة إنه وردت إرسالية عبارة عن “مكائن” وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في تجاويف المكائن.

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القبض على أصحاب الشحنة

وأوضحت أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم شخصان.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك من خلال إحباط محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

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الإبلاغ عن أنشطة التهريب

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها:

على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)

أو عبر البريد الإلكتروني 1910zatca.gov.sa

والرقم الدولي (00966114208417).

وأشارت إلى أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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