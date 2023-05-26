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خطيب المسجد الحرام: المؤمن عليه التحلي بطيب العشرة داخل أسرته (فيديو)
خطيب المسجد الحرام: كشف أسرار العلاقات الزوجية يفسد الأسر (فيديو)

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خطيب المسجد الحرام: المؤمن عليه التحلي بطيب العشرة داخل أسرته (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: المؤمن عليه التحلي بطيب العشرة داخل أسرته (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: المؤمن عليه التحلي بطيب العشرة داخل أسرته (فيديو)
٠٢:١١:٣٠ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعا خطيب المسجد الحرام، صالح بن حميد، إلى ضرورة أن يتحلى المؤمن بطيب العشرة، وأن يكون هناك معروف بينه وبين أهل بيته.

واستشهد “بن حميد” بالعديد من الآيات القرآنية التي حث فيها الله عز وجل على هذا الأمر ومنها قوله تعالى: “وعاشروهن بالمعروف”، و”على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف”.

وأضاف: قال الله عز وجل “وسرحوهن بمعروف” وقال سبحانه أيضا “لا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بمعروف”، وكذلك قوله “فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بمعروف، وقال تعالى “على الموسع قدره وعلى المقتر قدره”.

العلاقات الزوجية

في سياق متصل، قال خطيب المسجد الحرام، صالح بن حميد، إن الحديث عن العلاقات الزوجية وكشف أسرارها يفسد الأسر ويشعل الفتن ويهز الاستقرار.

وأضاف خلال خطبته بالمسجد الحرام: “الزواج علاقة شرعية إنسانية راقية تنشد السكن. وتجلب السعادة وتحقق الطمأنينة ولا بديل لها سوى السقوط في الشهوات والخروج عن الفطر السليمة والتمرد على قيم المجتمع الرشيد”.

وتابع: “بسط أهل العلم والحكمة بيان ما يكون به استقرار الأسر وبناء البيوت على السكينة في كلمات جوامع واسترشادات مستمدة من نصوص الشرع وتقديرات أهل العلم”.

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خطيب المسجد الحرام: كشف أسرار العلاقات الزوجية يفسد الأسر (فيديو)

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