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خطيب المسجد الحرام: كشف أسرار العلاقات الزوجية يفسد الأسر (فيديو)
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خطيب المسجد الحرام: كشف أسرار العلاقات الزوجية يفسد الأسر (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: كشف أسرار العلاقات الزوجية يفسد الأسر (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: كشف أسرار العلاقات الزوجية يفسد الأسر (فيديو)
٠١:٠٠:٥٩ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام، صالح بن حميد، إن الحديث عن العلاقات الزوجية وكشف أسرارها يفسد الأسر ويشعل الفتن ويهز الاستقرار.

وأضاف خلال خطبته بالمسجد الحرام : “الزواج علاقة شرعية إنسانية راقية تنشد السكن. وتجلب السعادة وتحقق الطمأنينة ولا بديل لها سوى السقوط في الشهوات والخروج عن الفطر السليمة والتمرد على قيم المجتمع الرشيد”.

وتابع: “بسط أهل العلم والحكمة بيان ما يكون به استقرار الأسر وبناء البيوت على السكينة في كلمات جوامع واسترشادات مستمدة من نصوص الشرع وتقديرات أهل العلم”.

صلاة الجماعة

في وقت سابق، قال خطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، إن إقامة صلاة الجماعة ترسيخٌ لمفهوم اجتماع الكلمة وائتلاف صفوف المسلمين كالجسد الواحد.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “المقصود بالصلاة هو تعظيم المعبود، فهي تعظيم لله من مبتداها إلى منتهاها، وتعظيمه لا يكون إلا بحضور القلب في الطاعة وهذا روح الصلاة ولبها”.

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زوال المشاق

وتابع: “”إذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه التكاليف والمشاق وصارت الصلاة قرة عين له وقوة ولذة وسعادة”.

واستكمل: “قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقرة العين أن يؤديها العبد وقلبه منشرحًا ومطمئنًا بها”.

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خطيب المسجد الحرام: صلاة الجماعة ترسيخ لمفهوم اجتماع الكلمة (فيديو)

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أخبار السعودية الأسرة السعودية المسجد الحرام المملكة خطيب المسجد الحرام

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