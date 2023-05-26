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تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص تسجيل أبناء المطلقة
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تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص تسجيل أبناء المطلقة

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص تسجيل أبناء المطلقة

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص تسجيل أبناء المطلقة
١٢:٥٩:١٦ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن عن الإجراء الواجب اتباعه بخصوص تسجيل أبناء المطلقة.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” حول مدى إمكانية تسجيل ابنة الأم المطلقة، والتي تعمل بالقطاع الخاص: “بإمكانها إضافة الابنة كتابع وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)، وفي حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الإجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل”.

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تعديل البيانات للمستفيدين

وفي إفادة سابقة، كشف حساب المواطن عن خطوات تعديل البيانات للمستفيدين، وذلك كأحد شروط استحقاقية الدعم.

وحددت “خدمة المستفيدين”، خطوت تعديل البيانات على النحو التالي:

-“بإمكانك تعديل البيانات عن طريق:
-أيقونة تفاصيل الطلب.
– الإفصاح عن الدخل.
-الانتقال إلى “لإجراءات” يسار الصفحة.
– تعديل الدخل ثم حفظ.

وأشارت إلى أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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