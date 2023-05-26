وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 20 من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

تواصل – واس:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني مساء الأربعاء حفل تخريج الدفعة الـ 20 من طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية “كاساو”.

حفل تخريج الدفعة الـ 20

الحفل شمل المدن الجامعية الثلاث بالرياض وفرعي الجامعة بجدة والأحساء

وكان الحفل على مستوى المدن الجامعية الثلاث بالرياض وفرعي الجامعة بجدة والأحساء، وذلك في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الجامعة معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ومعالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي.

عقب ذلك بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم بدأت مسيرة الخريجين في كل ٍ من الرياض والأحساء وجدة.

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كلمة الخريجين

بعد ذلك ألقى الطالب عبدالله بن فاضل الفاضل من كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية كلمة الخريجين، مؤكداً أن هذا الصرحَ العظيم بقياداته وأساتذته بذلوا الغالي والنفيس في سبيل إعدادهم لحمل أمانَةِ الرعاية الصحية وخدمَةِ الإنسانية.

وقدّم شكره لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية التي منحتنهم شرف الانتسابِ لها وفضلَ التعلم فيها.

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تخريج 1031 طالبًا

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً تعريفياً عن صرح الجامعة وأعداد الخريجين لهذه الدفعة البالغ عددهم 1031 طالباً.

بعد ذلك ألقى معالي رئيس الجامعة الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي كلمة بهذه المناسبة، ثمّن فيها رعاية سمو وزير الحرس الوطني التي تأتي دعمًا لمسيرة الجامعة الأكاديمية والعلمية والبحثية ودافعًا للاستمرار في تحقيق النجاحات.

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خدمة أهداف التطوير والخطط التنموية

وأضاف في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- يشهد التعليم ومخرجاته خصوصاً الصحي والبحثي والتقني نقلة كبيرة تخدم أهداف التطوير والخطط التنموية، حيث حرصت الجامعة على تنفيذ التوجيهات الحكيمة بتهيئة أفضل بيئة تعليمية وتدريبية ومهنية لطلابها وطالباتها ساعية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم عدد من البرامج التعليمية والمؤتمرات الصحية.

وفي ختام الحفل أُلتقطت الصور التذكارية لسموه مع الخرّيجين.

يذكر أنه بلغ عدد خريجي الدفعة الـ 20 في برامج الدراسات العليا 294 طالباً، بينما جاء عدد خريجي درجة البكالوريوس 699 طالباً، فيما بلغ عدد خريجي مرحلة الماجستير 38 خريجاً، وحصل منهم 379 على مراتب الشرف، جاء منهم 85 طالباً تحصلوا على مرتبة الشرف الأولى، و294 طالباً تحصلوا على مرتبة الشرف الثانية.