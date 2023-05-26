“ما خاب من يهفو لجُودِكَ ساعيا”.. قلوب المعتمرين تطوف بالبيت الحرام

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ازدحم صحن الطواف، اليوم الجمعة، بعشرات الآلاف من المعتمرين، في مشهد إيماني، وحضور روحاني، يسألون الله الجنة، ويستعيذون به من النار.

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إلهي قد حضرت مؤملاً

ومن مشارق الأرض ومغاربها، ومن مدنها وقراها، اجتمع الناس في بيت الله الحرام، يدفعهم الشوق، ويتملكهم الحنين، وتسيطر عليهم نسائم الحب، لأداء العمرة في شهر ذي القعدة.

أتـيــتُ بــلا زاد، وجــودُك مـطمعي *** وما خـاب مـن يهفو لجودِكَ ساعيــا

إلــيـــك إلهـي قــدْ حـضرتُ مـؤمـلاً *** خـلاصَ فــؤادي مــن ذنوبي مُلبيــا

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فضائل العمرة

يقول الشيخ بن باز (رحمه الله) ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فالعمرة إلى العمرة كفارة، والمعنى -والله أعلم-: كفارة عند اجتناب الكبائر؛ لقوله سبحانه: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31] فشرط في تكفير السيئات اجتناب الكبائر.

وتابع، من خلال موقعه الرسمي، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ : الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر فالعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج كلها مكفرات إذا اجتنب الكبائر كما قال ﷺ: من حج فلم يرفث، ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه وقال ﷺ: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

المبرور الذي أداه الإنسان وهو غير مصر على شيء من الكبائر، لم يفسق، ولم يرفث، وهكذا العمرة إذا أداها، وليس مصرًا على شيء من الكبائر تكون كفارة للصغائر. نعم.

فيديو | عمق إيماني وطمأنينة الجمعة.. المعتمرون يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة#الإخبارية pic.twitter.com/OtVjujvsjW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2023

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