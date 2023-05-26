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الجزائر.. مصرع 3 أشخاص وإنقاذ عشرات إثر فيضانات وسيول

الجزائر.. مصرع 3 أشخاص وإنقاذ عشرات إثر فيضانات وسيول

الجزائر.. مصرع 3 أشخاص وإنقاذ عشرات إثر فيضانات وسيول
١٠:٥٠:٠٦ ص، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، جراء فيضانات ضربت عدة ولايات شمال الجزائر، بعد جفاف دام لأكثر من شهرين.

وأفادت الحماية المدنية لولاية قالمة (شمال شرق) في بيان، أنها عثرت على جثة طفلة يبلغ من العمر 7 أعوام، جرفتها مياه أحد الوديان مساء الأربعاء.

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إنقاذ عشرات الأشخاص

وأوضحت في البيان أنها أنقذت أيضا 27 مهاجرًا إفريقيًا جرفتهم مياه أحد الأودية بالولاية، بينهم رضيع و13 طفلاً، بعد أمطار غزيرة تضرب المنطقة منذ عدة أيام.

من جهتها، ذكرت الإذاعة الجزائرية أن “شخصًا بلا مأوى توفي صبيحة اليوم جراء الفيضانات التي ضربت منطقة القليعة بولاية تيبازة الساحلية غربي العاصمة”.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان، وفاة طفل الخميس، ببلدية خميستي بولاية تيبازة “إثر سقوط جدار أحد الملاعب جراء التقلبات الجوية الأخيرة”.

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قطع طرق وتعليق الدراسة

وأعلنت السلطات بولاية تيبازة تعليق الدراسة في عدد من المدارس، وقطع الكهرباء كإجراء احترازي للسماح بامتصاص المياه المتسربة إلى المنازل.

وفي العاصمة الجزائر تسببت الفيضانات في قطع طرقات سريعة وإغراق عدد من الأحياء، ما تسبب في زحمة مرور خانقة.

وبعد جفاف في مارس وإبريل الماضيين، تشهد هذه الأيام عدد من المقاطعات الشمالية أمطارا غزيرة وغير اعتيادية ساهمت بارتفاع مخزونات السدود.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية تساقط المزيد من الأمطار المصحوبة برعد خلال الأيام المقبلة في الولايات الشمالية.

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أمطار غزيرة الجزائر الحماية المدنية تعليق الدراسة سيول فيضانات قطع الطرق

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