الجزائر.. مصرع 3 أشخاص وإنقاذ عشرات إثر فيضانات وسيول

تواصل – وكالات:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، جراء فيضانات ضربت عدة ولايات شمال الجزائر، بعد جفاف دام لأكثر من شهرين.

وأفادت الحماية المدنية لولاية قالمة (شمال شرق) في بيان، أنها عثرت على جثة طفلة يبلغ من العمر 7 أعوام، جرفتها مياه أحد الوديان مساء الأربعاء.

وأوضحت في البيان أنها أنقذت أيضا 27 مهاجرًا إفريقيًا جرفتهم مياه أحد الأودية بالولاية، بينهم رضيع و13 طفلاً، بعد أمطار غزيرة تضرب المنطقة منذ عدة أيام.

من جهتها، ذكرت الإذاعة الجزائرية أن “شخصًا بلا مأوى توفي صبيحة اليوم جراء الفيضانات التي ضربت منطقة القليعة بولاية تيبازة الساحلية غربي العاصمة”.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان، وفاة طفل الخميس، ببلدية خميستي بولاية تيبازة “إثر سقوط جدار أحد الملاعب جراء التقلبات الجوية الأخيرة”.

#Argelia 🇩🇿 Floods in Khemisti, Tipaza state. At least 3 people have died in northern Algeria from the floods, including a child.

— Discovery news (@Discoverynewson) May 26, 2023

— Discovery news (@Discoverynewson) May 26, 2023