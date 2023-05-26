الأمم المتحدة: وفاة 30 رضيعًا بمستشفيات السودان منذ بدء الصراع

تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن 30 رضيعًا لقوا حتفهم بشكل مأساوي في المستشفيات منذ اندلاع القتال بالسودان.

وشدد دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي الخميس، على التداعيات الإنسانية للقتال المستمر في البلاد منذ منتصف إبريل الماضي.

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30 مولودًا لقوا مصرعهم في المستشفيات

وسلط الضوء على البيانات الأممية الجديدة التي تؤكد وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في مستشفى بمدينة “الضعين” في غضون أسبوع واحد فقط مؤخرًا بسبب المشاكل، بما في ذلك نقص الأكسجين وسط انقطاع التيار الكهربائي.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان، أن “أكثر من 30 مولودًا لقوا مصرعهم في المستشفيات منذ بدء القتال”.

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اتفاق جديد لوقف إطلاق النار

ومساء الاثنين، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار من المقرر أن يستمر لمدة أسبوع، بموازاة استمرار محادثات بين طرفي النزاع بالمملكة في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع المسلح المتواصل في الخرطوم ومدن أخرى.

ويشهد السودان، منذ 15 من إبريل الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، تشمل العاصمة الخرطوم ومدنًا أخرى شمالي وغربي البلاد، إثر خلافات بينهما.​​​​​​​

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