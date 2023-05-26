“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض ومكة و11 منطقة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

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أمطار ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 3 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، وتبوك.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب مع تكون السحب الرعدية.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية.

وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة.

وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.