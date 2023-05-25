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الصادرات غير النفطية تحقق 68 مليار ريال خلال الربع الأول من 2023
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الصادرات غير النفطية تحقق 68 مليار ريال خلال الربع الأول من 2023

الصادرات غير النفطية تحقق 68 مليار ريال خلال الربع الأول من 2023

الصادرات غير النفطية تحقق 68 مليار ريال خلال الربع الأول من 2023
٠٢:٤١:٥٣ ص، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت صادرات المملكة غير النفطية 68.15 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بمتوسط تصدير يومي يعادل 760 مليون ريال.

انخفاض صادرات اللدائن

وفي الوقت نفسه تراجعت الصادرات غير النفطية 13.3% خلال الفترة، متأثره بقيم الصادرات المتجهة للصين والهند، مع انخفاض في صادرات اللدائن والمطاط، وكذلك الصناعات الكيماوية والمعادن، حسب “الاقتصادية”.

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21 مصدرا

وتقيم صادرات المملكة غير النفطية إلى 21 مصدرا رئيسا، أبرزها :

– المنتجات الكيماوية

– مصنوعات اللدائن والمطاط

– مصنوعات المعادن

– معدات النقل، الآلات والمعدات الكهربائية

– المنتجات الحيوانية

– المواد الغذائية والمشروبات

– مصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة

الصناعات الكيماوية

وضغطت المنتجات الرئيسة على صادرات الربع الأول، حيث تراجعت قيم صادرات الصناعات الكيماوية 20 % لتصل إلى 21.4 مليار ريال، بينما تراجعت صادرات اللدائن والمطاط 32 في المائة لتصل إلى 16 مليار ريال، حيث مثلت تلك المنتجات نحو 55% من إجمالي ما صدرته المملكة.

وتسخر المملكة جهودها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، ودفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية، وذلك من خلال تقديم حزمة متنوعة من الخدمات.

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أخبار السعودية اليوم اقتصاد السعودية الصادرات غير النفطية صادرات المملكة

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