تسييس تويتر.. مخاوف من تدخل ماسك في الانتخابات الأمريكية

تواصل – فريق التحرير:

للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الأمريكية، يعلن سياسي ترشحه من خلال منصة للتواصل الاجتماعي “تويتر”.

مناقشة على “سبيس”

وفي الوقت نفسه، يوجه الملياردير الأمريكي المثير للجدل، إيلون ماسك، اليوم كل الأضواء لمنصته من خلال إعلان حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية عبر تويتر، خلال مناقشة يستضيفها ماسك على “تويتر سبيس”، وهي منصة للدردشة الصوتية.

اقرأ أيضا:

صورة لانفجار البنتاجون تتسبب في ورطة بتويتر بسبب “العلامة الزرقاء”

ماذا يريد ماسك

من جانبه، قال الخبير في الشؤون الأمريكية الدكتور كامل وزنة: “يريد ماسك فتح منصته لجميع السياسيين داخل الولايات المتحدة، الشركات خلال الانتخابات لا تفرق بين جمهوري وديموقراطي، بل تعمل لمصالحها الاستراتيجية، ونفس الشيء في تويتر”.

اقرأ أيضا

“لا يوجد دليل واحد”.. انتصار جديد لـ “ماسك” في معركته ضد أصحاب أسهم تويتر

مصداقية ديسانتيس

وحسب محللين، قد تعطي العلاقة القوية بين ديسانتيس وماسك دفعا كبيرا للحملة الانتخابية الخاصة بحاكم فلوريدا وتمنحه مزيدا من المصداقية على الأقل لدى محبي ومتابعي ماسك البالغ عددهم على تويتر 140 مليون متابع.

تدخل مباشر

وعلى الجانب الآخر، رأى مراقبون أن تدخل السوشيال ميديا، يعطى تأثيرا على سير العملية الانتخابية، ولا سيما المنصات العملاقة التي يديرها أشخاص ذوو توجهات معينة، قد تلعب دورا مؤثرا في تغيير ديناميكية الأحداث.