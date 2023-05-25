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تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة المكرمة في هذا التوقيت

تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة المكرمة في هذا التوقيت

تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة المكرمة في هذا التوقيت
٠١:٤٠:٥٣ ص، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها متقدما، توقع -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

أمطار غزيرة 

وتوقع “الأرصاد”، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل الخرمة، والموية، وتربة، ورنية تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة الموافق 26 من مايو.

التأثيرات المصاحبة

وأفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الحالة التي جرى التنبيه بشأنها يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

 

 

 

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وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس أمس الخميس بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

 

أمطار ورياح مغبرة على 8 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

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