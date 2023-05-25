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فعل مشين.. لن تصدق ما فعله جندي روسي مع زميله بعد مقتله (فيديو)
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فعل مشين.. لن تصدق ما فعله جندي روسي مع زميله بعد مقتله (فيديو)

فعل مشين.. لن تصدق ما فعله جندي روسي مع زميله بعد مقتله (فيديو)

فعل مشين.. لن تصدق ما فعله جندي روسي مع زميله بعد مقتله (فيديو)
٠١:٢٣:٣٥ ص، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو ، مشهدا صادما قام به جندي روسي مع جثة رفيقه في السلاح بعد أن قُتل في استهداف طائرة بدون طيار في أوكرانيا.

جندي روسي يسرق ساعة رفيقه:

وأثار مقطع الفيديو المتداول استياء واشمئزاز النشطاء على “تويتر”، حيث أظهر الجندي الروسي وهو يسرق ساعة رفيقه الذي سقط بعد استهدافه من قبل المسيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن اللقطات اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن الناشط الأوكراني ومدوِّن الفيديو والمتطوع سيرهي ستيرنينكو هو من قام بنشرها على حسابه بموقع تويتر تحت عنوان: “حصري من اللواء 72 أو زابوروجيت الأسود”.

ونوهت أنه علق عليها بالقول: “مات جندي روسي آخر في اتجاه فوغليدارسكي.. قرر صديقه ألا يأخذ الجثة؛ بل أن يسرق ساعته ويهرب”.

يأتي هذا في الوقت الذي تنتشر فيه على نطاق واسع التقارير حول الظروف المروعة التي يواجهها كلا الجانبين في أوكرانيا.

تدريب الطيارين الأوكرانيين

وكان مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أعلن أن دولا أوروبية عدة بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16، ومنها بولندا.

وقبيل اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في بروكسل، أكد أن الدعم العسكري لأوكرانيا في هذه المرحلة ضروري وملح وأن الباب مفتوح لتقديم مقاتلات إف-16.

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