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الجمعة 6 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق
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الجمعة 6 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

الجمعة 6 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

الجمعة 6 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق
٠٢:١٠:٣٩ ص، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 6 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 26 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:17 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:56، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:05 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:54 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 6 ذو القعدة 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 6 ذو القعدة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:13

المدينة – 4:05

الرياض – 3:37

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:19

الرياض – 11:51

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:33

المدينة – 3:42

الرياض – 3:14

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:57

المدينة – 7:04

الرياض – 6:36

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:27

المدينة – 8:34

الرياض – 8:06

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