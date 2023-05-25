دولة خليجية تلغي الإقامة لآلاف المعلمين الوافدين.. (تفاصيل)

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كشفت صحف كويتية أن وزارة التربية خاطبت “الداخلية” لإلغاء إقامات نحو 2400 معلم ومعلمة من الوافدين في تخصصات مختلفة.

إلغاء إقامة المعلمين الوافدين بالكويت:

وبحسب ما ذكرته “القبس” الكويتية، فإن من بينهم 1900 أنهيت خدماتهم لشمولهم بخطة الإحلال، إضافة إلى 500 تقدموا بطلبات استقالة.

ونقلت عن المصادر حرص إدارة الموارد البشرية في “التربية” على إنجاز معاملات المعلمين غير الكويتيين المنتهية خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي 2022–2023.

كما نوهت أيضا إلى حرصها على استكمال الإجراءات الخاصة بتسوية مستحقاتهم وإلغاء إقاماتهم في أسرع وقت، حتى لا يترتب عليهم أي غرامات أو رسوم.

وأوضحت المصادر أن “الداخلية” ستمنح الموظفين المنتهية خدماتهم مهلة 3 أشهر، لتسوية مستحقاتهم ووضعهم بشكل عام.

ونوهت أن التربية حريصة على عدم التأخُّر في إنجاز معاملات إلغاء الإقامات؛ لتمكين المعلمين من السفر إلى بلدانهم في الوقت المحدد من قِبلهم، وتلافياً للتأخير وضياع حجوزات التذاكر.

كما طالبت أيضا من وزارة الصحة الاستعجال في إجراءات الفحص الطبي لأعضاء الهيئة التعليمية العاملين في الوزارة من الجنسيتين الفلسطينية والأردنية، وذلك بعد أن تأخرت وصول الموافقة لمدة تصل إلى 30 يوماً.

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