القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة بالرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، القبض على (4) أشخاص لترويجهم مواد مخدرة .

وأوضحت شرطة منطقة الرياض، أنه تم اتخاذ اللازم حيال الواقعة وفقا للنظام.

ضبط مروجي المخدرات

من جهتها نظمت وزارة الشؤون الإسلامية، برامج للتحذير من آفة المخدرات في 47مسجدًا وجامعًا ومدرسة بمنطقة تبوك.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية، عبدالله العنزي اليوم الخميس، إن الوزارة، ممثلة بفرعها في منطقة تبوك، نظمت عددًا من البرامج للتحذير من آفة المخدرات في 47 مسجدًا وجامعًا ومدرسة بالمنطقة، وذلك خلال الفترة من الرابع والعشرين حتى الثلاثين من شهر شوال للعام 1444هـ.

أهم القضايا والموضوعات

وقال العنزي إن البرامج التي نظمتها الوزارة تناولت موضوعات آفة المخدرات، وشملت الآتي:

-التحذير من خطر التدخين والمخدرات

-التحذير من المسكرات والمخدرات

خطورة المخدرات على الجيل المسلم الشباب والمخدرات

دور رفقاء السوء في التدخين والمخدرات.

اقرأ أيضًا:

خبير: الدراما تُحفّز على تعاطي المخدرات والكحول.. وهذه الفئة الأكثر تأثرًا