ظهر بمحتوى مرئي تضمن ادعاءات.. القبض على مواطن بالأحساء

تواصل – فريق التحرير:

ألقت دوريات الأمن بمحافظة الأحساء، اليوم الخميس، القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي تضمن ادعاءات غير صحيحة.

إجراء الاستدلالات

وذكر بيان الأمن العام، الذي شاركه الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه بإجراء الاستدلالات تبين أنه من أصحاب السوابق، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

شرطة الأحساء: القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي تضمن ادعاءات غير صحيحة#الإخبارية pic.twitter.com/zDaYaGe29v — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 25, 2023

اقرأ أيضا:

القبض على 5 مواطنين لترويجهم الحشيش والقات المخدر بالقصيم وجازان

التحقيق مع موظفين عموميين

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، التحقيق مع موظفين بالمحكمة العامة بجدة، بتهمة الرشوة.

وقالت الهيئة إنها باشرت إجراءات القبض بالجرم المشهود على كل من، أيمن عبد الرزاق محمد صلواتي، الذي يعمل بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة السادسة، وعلي محمد أحمد الدوقي، الذي يعمل مديًرً لمكتب رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة التاسعة.

وأشارت إلى أنه جرى ضبطهما متلبسين وذلك أثناء استلام الأول مبلغًا وقدره (250 ألف) ريال من أصل مبلغ (500 ألف) ريال كرشوة من مواطن، وذلك مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة.