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جثمانه ملفوفًا بسجادة.. العثور على المفقود الكويتي “مبارك الرشيدي”
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جثمانه ملفوفًا بسجادة.. العثور على المفقود الكويتي “مبارك الرشيدي”

جثمانه ملفوفًا بسجادة.. العثور على المفقود الكويتي “مبارك الرشيدي”

جثمانه ملفوفًا بسجادة.. العثور على المفقود الكويتي “مبارك الرشيدي”
١٢:٠٢:٤٠ ص، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ذكرت وسائل إعلام كويتية، أنه تم العثور على جثمان الشاب “مبارك الرشيدي” في كونتينر بمنطقة السالمي ملفوفاً بسجادة.

المفقود الكويتي مبارك الرشيدي:

وبحسب ما ذكرته صحيفة “النهار” الكويتية، أعلن شقيق المفقود الكويتي مبارك علي الرشيدي الذي اختفى قبل نحو 3 أشهر، أنه تلقى اتصالا من الجهات المعنية أبلغوه فيه بالعثور على جثمان شقيقه مبارك .

وكانت النيابة أصدرت قرارا بحبس شخص للاشتباه في تورطه بخطف المجنى وإخفائه قبل أن يتم العثور على جثته.

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة خطف “مبارك الرشيدي”، فأنكر ذلك خلال التحقيقات معه.

وقد جرى عرضه أمام قاضي التجديد الذي رفض إخلاء سبيله وتم التجديد له بالحبس.

مفقود أبو عريش:

وفي سياق منفصل تمكنت جمعية سواعد جازان للإنقاذ من الكشف، قبل أيام، عن وضع المفقود أنور معشي، المعروف بـ “مفقود أبو عريش”.

وأوضحت أن المفقود – رحمه الله- عثر عليه في إحدى مستشفيات جازان، وذلك بعد تعرضه لحالة صدم من قبل سيارة.

وقد تم العثور على “مفقود أبو عريش”، اليوم في إحدى مستشفيات جازان، بعد عملية بحث استمرت لأكثر من شهر.

وأفادت جمعية سواعد جازان للإنقاذ، على حسابها في تويتر أن “مفقود أبو عريش”، كان يتنقل بدون إثبات هوية، بخلاف أنه كان يعاني من اعتلالات نفسية.

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الكلمات الدلالية:
الداخلية الكويتية العثور المفقود الكويتي مبارك الرشيدي

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