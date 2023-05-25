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دولة عربية تفرض رسومًا على المغادرين أراضيها
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دولة عربية تفرض رسومًا على المغادرين أراضيها

دولة عربية تفرض رسومًا على المغادرين أراضيها

دولة عربية تفرض رسومًا على المغادرين أراضيها
١١:٢٥:٢٥ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، على فرض ضريبة جديدة على المغادرين أراضيها.

السلع المعمرة

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة، إنه لا يوجد أي ضريبة جديدة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية، موضحا أن قانون فرض 3% رسوم من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة، عرض على مجلس النواب منذ عام وتم رفضه في البرلمان وتم سحبه من وزارة المالية وأعادت النظر فيه.

10% على هذه السلع

وأضاف – حسب إعلام محلي، أن القانون الجديد يشير إلى فرض 10% من قيمة الفاتورة على الأغراض الجمركية على سلع مثل؛ السالمون، الجمبري، والاستاكوزا، والجبنة الريكفورد، والكافيار، والفواكهة المستوردة الطازجة والمجففة، والبن المحمص.

رسوم مغادرة مصر

وأشار إلى أنه تم فرض ضرائب على ساعات اليد والجيب وسماعات الأذن، إضافة إلى رسم مغادرة بواقع 100 جنيه على مغادرة المصريين للأراضي المصرية للسفر للخارج.

وبيّن أنه تم فرض 50 جنيهًا كرسوم مغادرة على الأجانب القادمين لغرض السياحة لمحافظات؛ البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

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اسرائيل حزب الله حسن نصر الله لبنان

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