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حالة مطرية غزيرة على عسير ونجران (صور)
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حالة مطرية غزيرة على عسير ونجران (صور)

حالة مطرية غزيرة على عسير ونجران (صور)

حالة مطرية غزيرة على عسير ونجران (صور)
١٠:٤٥:٤٧ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

هطلت اليوم الخميس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب وبيشة ومحايل عسير والنماص، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

أمطار غزيرة على نجران

كذلك هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.

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جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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