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ابتكار لطالبات دولة خليجية يساعد على محاربة “الإسراف في الطعام”

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ابتكار لطالبات دولة خليجية يساعد على محاربة “الإسراف في الطعام”

ابتكار لطالبات دولة خليجية يساعد على محاربة “الإسراف في الطعام”

ابتكار لطالبات دولة خليجية يساعد على محاربة “الإسراف في الطعام”
١٠:٢٩:٤١ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت طالبات كويتيات من ابتكار

تمكنت مجموعة من الطالبات الكويتيات في كلية الهندسة والبترول من ابتكار تطبيق Unexpire والذي يساعد على الحد من هدر الطعام.

ويساعد التطبيق على تنبيه المستخدمين بشأن تاريخ صلاحية الأغذية والأطعمة ومدى قرب انتهاء الصلاحية.

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الحد من هدر الطعام

ويساعد هذا التطبيق الجمعيات التعاونية على التحول الرقمي وإنشاء قاعدة بيانات، بهدف المساهمة في
حل أزمة إهدار الطعام في البلاد وفي المنطقة عموما.

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وقالت الطالبات إن التطبيق يسهم في حل مشكلة إهدار الطعام ، التي تحتل الكويت فيها المرتبة العشرين عالمياً.

ولفتن إلى أن التطبيق ينبه الأفراد بشأن انتهاء صلاحية المواد الغذائية، فضلاً عن أنه يقترح كيفية استهلاك الطعام قبل انتهاء صلاحيته أو التبرع به.

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الكلمات الدلالية:
الحد من هدر الطعام الطعام حفظ النعمة طالبات خليجيات

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