بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 114 شخصًا

تواصل- فريق التحرير:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ114 شخصاً لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين المواطنين والمواطنات الـ60 الممنوحين ميدالية الاستحقاق وهم:

الأمير نايف بن فهد بن عبدالمحسن، الرقيب إبراهيم بن خالد بن إبراهيم الدريويش، عمران بن ثابت بن علي اليماني، ربان بن عزيز بن عيضه الحارثي، محمد بن فراج بن عبدالله العنزي، عبدالرزاق بن سليمان بن عبدالله القوسي، لطفي بن ملفي بن سرحان الرشيدي، فايز بن دخيل بن راشد الكثيري، محمد بن النعمان بن عبدالله زبير.

ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة

عطالله بن منيس بن منصور الشمري، العريف عبدالمجيد بن متعب بن سعد العتيبي، حبيب بن حسين بن علي السماعيل، سعيد بن جواد بن علي العلوي، سامي بن سلمان بن عبدالمحسن الراشد، حبيب بن حسين بن أحمد العبود، محمد بن صالح بن عبدالله العميري، يوسف بن عبدالغني بن يوسف الفارسي، عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله العبيدان، راكان بن عبدالمحسن بن ناصر بن شنان.

خالد بن عبدالعزيز بن سليمان الخريجي، محمد بن شجاع بن محمد الحديبي، محمد بن صالح بن عبدالله السحيباني، الوكيل الرقيب سعود بن مهدي بن علي العبدالعزيز، عبدالحميد بن محمد بن ناصر الفالح، مشعل بن منصور بن محمد الراجحي، صالح بن عبدالكريم بن صالح أبالخيل، حليمه بنت حسن بن أحمد عسيري.

إيمان بنت عبدالرحمن بن محمد الرشيد، عياد بن خضر بن ساكت البعيجي، بندر بن عبدالله بن علي الدوسري، الوكيل الرقيب راكان بن خلف بن شافي الشمري، بدر بن غازي بن جود الله السلمي، عبدالكريم بن حمدان بن أحمد العاتي، أسامه بن فهد بن حسين الحارثي، الرئيس رقباء البحري سعد بن سعود إبراهيم العصيمي.

اقرأ أيضا

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين

هشام بن موسى بن شامخ المفرج، فهد بن فريحان بن مقبول الحارثي، الرقيب فهد بن عايض بن عوض الحارثي، الوكيل الرقيب سعد بن عائض بن عواض الذويبي، الوكيل الرقيب محمد بن مزيد بن حسين اليزيدي، عبدالله بن عبيدالله جوبير السواط، أحمد بن سالم بن مسلم القثامي، محمد بن عبدالحميد بن رجب الصائغ.

محمد بن حماد محمد الغريبي، المقدم الركن / حسام بن إبراهيم بن حمد السيف، مشاري بن أحمد بن مشاري الهدلق، محمد بن إبراهيم بن محمد العبدالكريم، محمد بن سعود بن سعد الحسين، عبدالعزيز بن عواجي بن محمد مجرشي، محمد بن عبدالله بن محمد العبداللطيف، إبراهيم بن تركي بن إبراهيم العصيمي، عبدالهادي بن علي بن عبدالهادي آل عفير.

سعود بن يحي بن صافي الربيعي، فاضل بن علي بن أحمد العيسى، صالح بن عبدالعزيز بن سليمان المشوح، أحمد بن فيصل بن ربيع العنزي، نوف بنت صالح بن عبدالعزيز العجاجي، عطيه بن مقبل بن عطيه الثقفي، محمد بن سليمان بن عبدالله الحصيني، جود بنت محمد بن صالح الخليفة.

اقرأ أيضا

بتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد .. التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” يصل الرياض

كما تم منح ميدالية الاستحقاق لـ54 مقيمًا ومقيمة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات وهم:

محمد راشد علي اللطيف، أيمن علي سعد صالح، بوبکر عبود سالم هديب، زينب عبدالغني محمد سعيد، أنس حمتا محمد علي الأنصاري، سليمان عبدالرحيم رفاعية، عاطف موسى الشريف، غسان خالد صادق العتيبي عبدالله إسماعيل إبراهيم سالم، عبدالوهاب محمد العشي، عمر محمد عبده المداح، محمود رفعت النوبي.

ميعاد عبدالله محمد عبدالرازق، خالد أحمد عمر باسبيت، سحر عبدالرحمن غلاييني، سالم عبدالله سالم باوهاب، عبدالله محمد حمدي سلام، محمد يحيى حسين زميلان، أحمد عمر شيخ، کريم محمود على النجار، عمر عبد الإله فايز محمد بخش، خالد صالح عبدالرحمن العطاس، عقبه عبدالكريم الجرود، طارق أحمد حسين قاسم، محمد عبدالله عبدالحميد حجو، هارون محمد صديق عبدالسلام، مدحت يوسف محمد مهدلي، محمد مسرور أحمد، محمد تيسير مصطفى التوم، أحمد عبدالله بشير، سامر محمد أمين موسى، أحمد محمد مسعود طميزي، معاذ محمد الطبحي، وليد احمد ذياب شريف، جهاد فايز خير، سمير عبدالله صالح، عبدالله محمد حبيش، ناهده عبدالكريم الأصفر، عبد الباري محمد الحموي، محمد نافذ محمد أبو فـول، وليد سعيد محمد العمودي.

حسن مرعي الحاجي احويش، عامر جعفر القطرنجي، ربان محمد عبدالهادي إسماعيل، أحمد محمد فارس، صالح محمد سليمان برکه، فواز عبدالفتاح الفاخوري، أنس عيسى الأحمد، أحمد محمد شكري الجمعه، خميس مرزوق خليل إبراهيم، حسين صالح عبيد زبين، أحمد مجدي طه عبدالحافظ، رحمة سمحة، محمد أسامة أحمد العطار.

اقرأ أيضا

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم رأس الخيمة في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي