بعد باخموت.. بدء الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية

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كشف ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن الهجوم المضاد ضد القوات الروسية بدأ منذ عدة أيام ومستمر.

معارك محتدمة

وقال بودولياك، خلال مقابلة مع قناة “راي” الإيطالية، إن الهجوم المضاد بدأ منذ عدة أيام، والمعارك محتدمة على طول 1500 كيلومتر من الحدود، حسب “العربية”.

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مسيرات روسية

وفي الوقت نفسه، وقالت أوكرانيا إنها أسقطت في الإجمال 36 طائرة مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا خلال الليل في هجمات قالت إنها استهدفت على الأرجح منشآت حيوية للبنية التحتية وأخرى عسكرية.

مقاتلات إف 16

وبعد سقوط مدينة باخموت الأوكرانية في يد القوات الروسية، كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن برلين تدرس دعم تحالف يهدف لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.

وقال في بروكسل، “إن أي مساهمة ألمانية محتملة في هذا الشأن ستكون طفيفة، لأننا لا نملك مقاتلات إف-16”.

تدريب الطيارين الأوكرانيين

من جهته، أعلن مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن دولا أوروبية عدة بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16، ومنها بولندا.

وقبيل اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في بروكسل، أكد أن الدعم العسكري لأوكرانيا في هذه المرحلة ضروري وملح وأن الباب مفتوح لتقديم مقاتلات إف-16.