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والد المبتعث “الغريبي” يكشف تفاصيل أول جلسة لمحاكمة القاتلة
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والد المبتعث “الغريبي” يكشف تفاصيل أول جلسة لمحاكمة القاتلة

والد المبتعث “الغريبي” يكشف تفاصيل أول جلسة لمحاكمة القاتلة

والد المبتعث “الغريبي” يكشف تفاصيل أول جلسة لمحاكمة القاتلة
١٠:٠٦:٣٦ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أكد والد المبتعث الوليد الغريبي المقتول على يد امرأة في أمريكا، أنه تمت الموافقة على استمرار المحاكمة بالتهم الخمس الموجهة للمتهمة.

جلسة محاكمة قاتلة المبتعث الغريبي:

جاء هذا في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام، والذي كشف فيه والد الغريبي تفاصيل جلسة الاستماع الأولى في القضية.

وأضاف أن الجلسة كانت مخصصة فقط لاستمرارية المحاكمة، والآن مرحلة تداول المذكرات بين المحامين وجمع الأدلة.

وأوضح والد المبتعث الغريبي أن هذه المرحلة قد تستغرق من شهرين إلى أربعة أشهر ، مضيفا: ” أمامنا طريق طويل، والمحاكمة ليست سهلة”.

القبض على قاتلة المبتعث "وليد الغريبي" في أمريكا

تفاصيل الحادثة:

ووقعت الجريمة يوم الاثنين 23 يناير الماضي، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد المتهمة بطعن الغريبي مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة قبل أن تفر هاربة من موقع الجريمة، وفق ما تكشف من تفاصيل.

وسلمت المتهمة (19 عامًا) نفسها للشرطة الأمريكية بعد أيام من الجريمة في ولاية نيوجيرسي، بعد إطلاق الشرطة في فيلادلفيا حملة على مستوى البلاد للعثور عليها، لكنها حتى اللحظة لم تعترف بجريمتها.

ورفضت محكمة فيلادلفيا، الإفراج المؤقت عن المتهمة بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة. فيما اعتبر المحققون أن الأدلة التي جمعوها كافية لإدانتها.

وفي مقابلة سابقة، أكد الأب أن القاتلة كانت تحاول دومًا التقرب من نجله، عبر فتح أحاديث معه، ولكن لم يكن هناك مجال للجلوس معه، لأنه لم يكن يخرج من غرفته.

وأوضح أن غرفته كانت على الممر وبها ردهة على الشارع بالدور الأرضي، وكان يقضي أغلب وقته هناك، وكلما مرَّت كانت تحاول فتح حديث معه.

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