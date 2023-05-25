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قرية أوروبية تحافظ على دراسة القرآن وركوب الخيل والرماية
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قرية أوروبية تحافظ على دراسة القرآن وركوب الخيل والرماية

قرية أوروبية تحافظ على دراسة القرآن وركوب الخيل والرماية

قرية أوروبية تحافظ على دراسة القرآن وركوب الخيل والرماية
٠٩:٤١:٢٠ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تشرح الصدور من قرية الكوثر في إسبانيا.

قرية الكوثر في إسبانيا:

وتعتبر قرية الكوثر مدرسة إسلامية في غرناطة يقطنها مسلمون من أصول إسبانية يتعلمون حفظ القرآن الكريم على الطريقة المغربية للتعليم العتيق.

وأيضا يقوم المسلمون في القرية بتعلم ركوب الخيل والرماية والحفاظ على التقاليد الإسلامية.

وقطن قرية الكوثر جنوب إسبانيا مسلمون من أصول إسبانية حيث قرروا قبل سنوات التجمع وشراء مزرعة كبيرة و الانتقال اليها مع عائلاتهم.

كما بنوا مدرسة و مسجدا يتعلمون فيه حفظ القرآن الكريم على الألواح و كذلك ركوب الخيل و الرماية،و يرتدون الأزياء الإسلامية.
ويزيد عدد سكان قرية الكوثر الإسبانية عن 490 نسمة و معظمهم ينحدرون من مدينة غرناطة.

كما أن أغلبهم يحملون شهادات عليا لكنهم تركوا أعمالهم وكل شيء ورائهم من أجل أن يعيش أبنائهم في بيئة مسلمة.

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الكلمات الدلالية:
أوروبا الرماية ركوب الخيل قرية أوروبية

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