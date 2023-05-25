6 مليارات ريال سنويا.. صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة “بدائل” للحد من انتشار التدخين

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، منذ قليل، تأسيس شركة “بدائل” للمساهمة في الحد من انتشار التدخين.

مساعدة مليون شخص

وتسهم منتجات شركة بدائل في مساعدة ما يقارب مليون شخص من الإقلاع عن التدخين بحلول 2032 بما يمثل قرابة 25% من إجمالي المدخنين محلياً.

نفقات الرعاية الصحية

وتوفر بدائل أكثر من 6 مليارات ريال سنوياً من نفقات ‎الرعاية الصحية، كما تعتزم شركة ‎بدائل توفير منتجات نيكوتين خالية من التبغ في كافة أنحاء المملكة بنهاية عام 2023.

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