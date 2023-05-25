أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في يمنية تخلصت من زوجها بأبشع طريقة وحذف السجين من الدعم

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

أشعلت النيران في زوجها أثناء نومه.. تنفيذ حكم الشرع في جانية بمكة المكرمة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بإحدى الجانيات في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين: “متوقع حدوثه مساء اليوم أو صباح السبت”

أصدرت سفارة المملكة في الفلبين، تنويها عاجلا حذّرت فيه جميع المواطنين من إعصار متوقع حدوثه.. المزيد هنا

موعد ورابط التقديم: الدفاع تعلن عن فتح الالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، ولجنة قبول الجامعيين.. المزيد هنا

ظهر اليوم.. شاهد الأمطار والسيول والبرديات بمناطق الرياض وتبوك وعسير

مع استمرار الأجواء المتقلبة تساقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة أدت لجريان السيول مع تكون البرديات في مناطق الرياض وعسير وتبوك والمدينة المنورة.. المزيد هنا

تفاصيل جديدة حول وفاة المبتعثة أثير آل خلبان غرقًا بأمريكا

سادت أجواء من الحزن بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، في أعقاب وفاة المبتعثة أثير آل خلبان غرقًا بولاية كانساس الأمريكية.. المزيد هنا

الصندوق العقاري يكشف أسباب عدم وصول الدعم السكني لحسابات بعض المستفيدين

كشف الصندوق العقاري عن أسباب عدم وصول الدعم السكني لحسابات بعض المستفيدين بعد مرور يوم من حلول موعد الصرف.. المزيد هنا

بالتفاصيل.. “الدفاع” تفتح باب القبول لطلاب الكليات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع، مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين.. المزيد هنا

خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لغير المواطنين

حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لأفراد الأسرة غير السعوديين عبر منصة أبشر.. المزيد هنا

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن أهلية السجين

قال حساب المواطن، إن السجين لايستحق الحصول على دعم البرنامج لعدم انطباق شروط الأهلية عليه.. المزيد هنا

لمواجهة السرطان.. بروفيسور سعودي يحصل على براءة اختراع “فريدة من نوعها”

حصل عضو هيئة التدريس في جامعة ولاية ميشغيان الدكتور السعودي ياسر الضامن، على براءة اختراع من مكتب.. المزيد هنا