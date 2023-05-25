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سيارة تصطدم ببوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن
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سيارة تصطدم ببوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن

سيارة تصطدم ببوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن

سيارة تصطدم ببوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن
٠٩:٣٢:٥٥ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اصطدمت سيارة بالبوابات الأمامية لمقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن، فيما قالت الشرطة إنه لم تقع إصابات وتم اعتقال شخص، موضحة أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث.

تواجد سوناك

وتواجد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في مقر الحكومة عند اصطدام السيارة ببوابة المبنى، حسب “العربية”.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة بيضاء تتجه مباشرة إلى البوابات بسرعة منخفضة عبر وايتهول، الشارع الرئيسي في الحي الحكومي بلندن.

كما أظهرت مقاطع تم التقاطها بعد فترة وجيزة سيارة صندوقها الخلفي مفتوح عند البوابات المعدنية المرتفعة.

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إجراءات أمنية

واتخذت الجهات المختصة إجراءات طوقت عناصر الشرطة وايتهول بعد الحادث، لكن تم رفع بعض الحواجز في وقت لاحق.

يشار إلى أن داونينج ستريت هو شارع ضيق به صف من المنازل على الطراز الجورجي والتي تضم المقر الرسمي لرئيس الوزراء في المنزل رقم 10.

جرى تقييد وصول الجمهور إلى الشارع والبوابات التي تخضع لحماية مشددة من جانب الشرطة المسلحة.

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