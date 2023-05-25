أشعلت النيران في زوجها أثناء نومه.. تنفيذ حكم الشرع في جانية بمكة المكرمة

تواصل- واس:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بإحدى الجانيات في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

نص بيان الداخلية:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدمت / شعبانة سالم يحي سعيد – يمنية الجنسية – على قتل زوجها / سالم بن علي بن عبد الله عيسى – سعودي الجنسية -، وذلك بسكب مادة قابلة للاشتعال على سرير نومه وإشعال النار فيه وإحكام إغلاق الباب عليه وهو نائم مما نتج عنه إصابته بحروق في سائر جسده واختناقه ووفاته نتيجة لذلك.

القبض على الجانية:

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة، صدر بحقها صك يقضي بثبوت إدانتها بما نسب إليها، ولأن ما أقدمت عليه كان على وجه يأمن فيه المجني عليه من غائلة الجانية.

وتم الحكم بقتلها حداً لقتلها المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجانية / شعبانة سالم يحي سعيد – يمنية الجنسية -، يوم الخميس بتاريخ 5 / 11 / 1444هـ، الموافق 25 / 5 / 2023م بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته، كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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