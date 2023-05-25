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ضبط شخصين لاتخاذهما منزلًا مهجورًا وكرًا لترويج الإمفيتامين المخدر بعسير
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ضبط شخصين لاتخاذهما منزلًا مهجورًا وكرًا لترويج الإمفيتامين المخدر بعسير

ضبط شخصين لاتخاذهما منزلًا مهجورًا وكرًا لترويج الإمفيتامين المخدر بعسير

ضبط شخصين لاتخاذهما منزلًا مهجورًا وكرًا لترويج الإمفيتامين المخدر بعسير
٠٨:٤٠:٤٦ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة عسير على شخصين لاتخاذهما منزلًا مهجورًا وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وهواتف متنقلة ومبلغا ماليا.

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ترويج الإمفيتامين المخدر

وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.

وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ترويج القات بجازان

أيضا، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،وإحالته لجهة الاختصاص.

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الكلمات الدلالية:
الإمفيتامين الشرطة ترويج المخدر عسير

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