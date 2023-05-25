نهاية لا تصدق.. هذا ما حدث لشاب سقط عليه سلم حديدي (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نهاية غير متوقعة، لنجاة شاب مصري.

نجاة شاب :

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله سقوط سلم حديدي بشكل مفاجئ من أعلى عقار أثناء وقوف الشاب أمام محل تجاري وهو يحتسي الشاي.

ويظهر الفيديو الشاب أثناء وقوفه ليتفاجأ بتطاير السلم أمامه بشكل مفاجيء في لحظة خاطفة، حيث هرع الشاب بالدخول إلى المحل مفاداة للسلم الذي كاد أن ينهي حياته .

وعقب سقوط السلم الحديدي ونجاة الشاب، علق قائلا: “الحمد لله ربنا كتبلي عمر جديد”.

نهاية صادمة لصاحب مزرعة:

وقبل أيام نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية نهاية صادمة لصاحب مزرعة تضم حيوانات مفترسة.وفي التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة، فقد لقي مالك مزرعة تضم حوالي 16 حيوانا مفترسا حتفه بعد أن تعرض لهجوم شرس من قبل أسد ولبؤة.

وأوضحت الصحيفة أن الواقعة قد حدثت في بلدة سلوفاكية صغيرة تدعى كيسوكي نوفي ميستو، و أن الشرطة لم تعثر سوى على بقايا صغيرة من جسد صاحب المزرعة.

ونقلت عن المتحدثة باسم شرطة المنطقة قولها: “تلقينا بلاغًا يفيد بأن الرجل لم يعد إلى منزله بعد أن توجه إلى مزرعته التي تضم تلك الحيوانات المفترسة”.

وتابعت في حديثها : “تم إرسال جميع القوات والوسائل المتاحة على الفور إلى المزرعة لغرض تأمين المكان بشكل مناسب، وهناك عثرنا على بقايا جثة الرجل، وسوف يتم تحديد السبب الدقيق للوفاة”.

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