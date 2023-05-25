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تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين: “متوقع حدوثه مساء اليوم أو صباح السبت”

تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين: “متوقع حدوثه مساء اليوم أو صباح السبت”

تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين: “متوقع حدوثه مساء اليوم أو صباح السبت”
٠٧:٤٨:٠٥ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في الفلبين، تنويها عاجلا حذّرت فيه جميع المواطنين من إعصار متوقع حدوثه.

إعصار ماوار

وقالت السفارة في تحذيرها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” تهيب السفارة بالمواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن العاصفة الاستوائية إعصار ماوار Mawar التي من المحتمل أن تصل الفلبين مساء اليوم أو صباح السبت”.

وتابعت السفارة :” في حالة الطوارئ لاسمح الله نرجو التواصل على الأرقام التالية، والله خير الحافظين”، ناشرة أرقام الطوارئ عبر الحساب.

زلزال الفلبين

وقبل أيام، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر بلدية سانتا مونيكا الواقعة في مقاطعة سوريجاو ديل نورتي، بالفلبين.

شمال سانتا مونيكا

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 10 كيلومترات من شمال سانتا مونيكا، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية، حسب “واس”.

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وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه بشرق إيران .

مركز رصد الزلزال

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، وأن مركز الزلزال يقع عند التقاء خطي العرض الشمالي 5ر34 والطول الشرقي 5ر45 درجة، ولم يرد حتى الآن أي تقرير حول الأضرار المحتملة الناجمة عن هذا الحادث.

وقبل أيام، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات مقياس ريختر مقاطعة تشيبا وتسبب في اهتزاز المباني في طوكيو.

زلزال اليابان:

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى أنه لا توجد مخاوف من حدوث تسونامي في أعقاب الزلزال. وتقع تشيبا ضمن ما تعرف بطوكيو الكبرى.

وصُنف الزلزال على أنه “قوي من الدرجة الخامسة” على مقياس الشدة الياباني المؤلف من 7 درجات في مدينة كيسارازو في تشيبا.

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