مسجد يتلقى رسالة تهديد في ألمانيا: “اقتلوا كل الإسلام.. الألمان سيرونكم”

تواصل- وكالات:

أعلن مسجد غوتينغن التابع للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، في ولاية سكسونيا السفلى شمالي ألمانيا تلقيه رسالة تهديد.

برمز الصليب

ووصلت الرسالة إلى المسجد في 18 مايو الحالي، وعليها رمز الصليب المعقوف وتوقيع تنظيم “الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض” الإرهابي، وعبارة: “اقتلوا كل الإسلام. لن يستمر طويلًا. الألمان سيرونكم”.

وقال رئيس جمعية المسجد محمد إبراهيمباش في بيان، اليوم الخميس، إنهم أبلغوا الشرطة وتقدموا بشكوى.

شعور بالقلق

وأوضح أن المسلمين في غوتينغن يشعرون بالقلق، مؤكدا أنهم دعوا عبر حساباتهم في السوشال ميديا المسلمين إلى التعقل.

وشدد على أنهم سيوفرون كافة الإمكانات من أجل تمكين المصلين من أداء عباداتهم بشكل آمن ومريح.

وأدان إبراهيمباش الاعتداء بشدة، وقال: “تمنى السلامة لنا كل من القنصل التركي في هانوفر غُل أوزغه قايا، ورئيس بلدية غوتينغن بيترا برويستدت، وأعربا عن دعمهما لنا”.

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