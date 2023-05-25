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استشاري يوضح العلاقة بين الالتهابات المتكررة وضعف المناعة
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استشاري يوضح العلاقة بين الالتهابات المتكررة وضعف المناعة

استشاري يوضح العلاقة بين الالتهابات المتكررة وضعف المناعة

استشاري يوضح العلاقة بين الالتهابات المتكررة وضعف المناعة
٠٨:٢٣:٠٥ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. موفق طيب أكاديمي في كلية الطب بجامعة جدة واستشاري الربو والحساسية، العلاقة بين الالتهابات المتكررة التي قد يتعرض لها البعض وبين المناعة.

الالتهابات وضعف المناعة

وقال د. موفق طيب، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن الالتهابات المتكررة دليل ضعف المناعة، مثل الإصابة بالزكام المتكرر أو التهاب اللوزتين المتكرر أو التهاب الجيوب المتكرر أو التهاب الحلق المتكرر”.

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وأضاف أن من أعراض نقص المناعة أيضا، إذا حصل الالتهاب فإنه يطول ولا يشفى سريعا ويحتاج المريض وسائل تقوية مناعة سواء عن طريق التغذية أو الأدوية حسب وصف الطبيب المعالج.

وفي وقت سابق، أكدت أخصائية التغذية العلاجية، بشاير الشهاب، أن بكتيريا الأمعاء لها دور في أغلب وظائف الجسم.

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أهمية الصحة النفسية

وأشارت الشهاب إلى أن التوتر والقلق باتا أشهر سمات العصر، لذا فإن الصحة النفسية من أهم العوامل التي من شأنها أن تعزّز البكتيريا النافعة في الأمعاء.

ولفتت الأخصائية إلى ظهور الكثير من الأعراض، أهمها:

1ــ سوء الهضم.

2ــ سوء امتصاص المغذيات والعناصر المهمة.

3ــ سوء التغذية.

4ــ القيء.

5ــ اضطرابات جهاز المناعة.

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